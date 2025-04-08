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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
15:23
ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar dönemi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler şimdi sınav sonuçları için öğrenci sistemini kontrol ediyor. Yüzde 30 vize, yüzde 70 finalin etkili olacağı ders geçme notu için araştırmalar hız kazandı. ATA AÖF ara sınav sonuçları sorgulama işlemleri gündemde. Peki; ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?