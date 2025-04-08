Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:23

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar dönemi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler şimdi sınav sonuçları için öğrenci sistemini kontrol ediyor. Yüzde 30 vize, yüzde 70 finalin etkili olacağı ders geçme notu için araştırmalar hız kazandı. ATA AÖF ara sınav sonuçları sorgulama işlemleri gündemde. Peki; ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF vize sonuçları sorgulama için öğrenciler fakülteden gelecek duyuruları kontrol ediyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler dönemin ilk sınavlarına girdi. Sınavların ardından sonuç araştırmasına başlayanlar öğrenci numaraları ve şifreleri ile sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki; 2025 ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

ATA AÖF ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlandı. 3. oturumda sınavlarını tamamlayan öğrenciler ara sınavda yüzde30 oranında ders geçme notlarına etki edecek bir puan alıyor. Final ise yüzde 70 oranında geçerli olacak. İşte, 2025 bahar dönemi sınav takvimi:

YARIYIL SONU (FİNAL)

I.Oturum 31 Mayıs 2025

II.Oturum 31 Mayıs 2025

III.Oturum 01 Haziran 2025

BÜTÜNLEME SINAVLARI

I.Oturum 05 Temmuz 2025

II.Oturum 05 Temmuz 2025

III.Oturum 06 Temmuz 2025

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Öğrenciler kesin sonuçlar öncesi kendi cevaplarını kontrol ediyor. Fakülteden yapılan açıklama şöyle:

"Değerli öğrencilerimiz, Ara (Vize) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 09 Nisan 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz."

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF ara sınav sonuçları henüz yayımlanmadı. Önceki sınav dönemlerine bakıldığında sınav sonuçlarının genellikle 2 hafta içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre 20 Nisan tarihine kadar sınav notlarının erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!