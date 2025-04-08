ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF vize sonuçları sorgulama için öğrenciler fakülteden gelecek duyuruları kontrol ediyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler dönemin ilk sınavlarına girdi. Sınavların ardından sonuç araştırmasına başlayanlar öğrenci numaraları ve şifreleri ile sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki; 2025 ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?