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Haberler Yaşam Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:56

Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Disney+'ta yayımlanacak olan dizinin fragmanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görücüye çıktı. Kurtuluş Savaşı'ndan kareler paylaşılan tanıtım videosunda Aras Bulut İynemli Atatürk olarak ilk defa gözüktü. Fragman sebebiyle heyecanlananlar Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor, konusu ne sorusunu yanıt arıyor. Atatürk dizisi oyuncuları arasında Emma Watson olacak iddiaları ne kadar gerçek, fragmanda gözükmüyor. Peki, Atatürk dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Atatürk dizisi tanıtım videosu Disney Plus tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayımlandı. Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar sürerken, birçok vatandaş Atatürk dizisi ne zaman çıkacak sorusunu yöneltiyor. İşte Aras Bulut İynemlili Atatürk dizisi hakkında detaylar…

Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin kesinleşen oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Mehmet Günsür, Songül Öden, Sarp Akkaya ve Darko Peric bulunuyor. Emma Watson oynayacak iddiaları ne kadar doğru henüz kesin değil.

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Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atatürk dizisi Cumhuriyetin 100. yılında; 2023 yılında ekranlarda olacak.

DİZİ KONUSU NE, KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Dizinin tanıtım fragmanında görüldüğü üzere Çanakkale Savaşı'nda geçerken, dizinin bazı kısımlarının Atatürk'ün küçüklüğüne odaklanacağı tahmin ediliyor.

Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?

ATATÜRK DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA ÇIKACAK?

Dizi Disney+ platformunda izleyiciyle buluşacak.

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