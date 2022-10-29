Haberler Yaşam Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:56

Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Disney+'ta yayımlanacak olan dizinin fragmanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görücüye çıktı. Kurtuluş Savaşı'ndan kareler paylaşılan tanıtım videosunda Aras Bulut İynemli Atatürk olarak ilk defa gözüktü. Fragman sebebiyle heyecanlananlar Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor, konusu ne sorusunu yanıt arıyor. Atatürk dizisi oyuncuları arasında Emma Watson olacak iddiaları ne kadar gerçek, fragmanda gözükmüyor. Peki, Atatürk dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…