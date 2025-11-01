Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.11.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 07:38

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün hizmete giriyor: Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni 'Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı' olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan millet bahçesinin açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törene ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbulumuza hizmet etmeye hazır" ifadesini kullandı. "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara ikramlar, Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.

SERGİ SALONU, AŞEVİ, KÜTÜPHANE...

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

7 TEPE VE AB-I HAYAT DERESİ...

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güneykuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Deresi de bulunacak. Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi.

Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkânı sağlandı.

Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgâr ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 313 millet bahçesi yapıldı.