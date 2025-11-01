Haberler
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün hizmete giriyor: Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirecek
Giriş Tarihi: 01.11.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 07:38
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni 'Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı' olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan millet bahçesinin açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.