Ateş Kuşları 29. bölüm FULL izle | Gülayşe ve Barbaros aşkı tam gaz! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Çatal tehdidinden de kurtulduklarına göre, artık Ali ve Mercan arasındaki tek engel kimliklerinin olmayışıdır. Ali, büyük aşkı Mercan için onu daha beş yaşındayken Çatal'a satan babasının peşine düşer.

Bu arayış Ali'ye geçmişin kapılarını aralar ancak orada hiç beklemediği şeyler bulacaktır!