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Haberler Yaşam Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 16:21

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarının yeni dizi projesi Ateş Kuşları için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada gündem olan tanıtımın ardından yapımın konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar araştırma konusu oldu. Yapımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları dizisi, çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor. Peki, Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncuları...

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan sezonun en iddialı yapımlarından Ateş Kuşları dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu Bozdağ Film imzalı dizi, oyuncuları kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi isimleri buluşturan yapım, ilk tanıtımıyla nefes kesti. Çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini konu edinen dizi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları dizisine dair tüm merak edilenler…

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ İLK TANITIMI İLE NEFES KESTİ!

Proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Eşsiz ve farklı hikayesi ve muhteşem oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Ateş Kuşları dizisi, ilk tanıtımı ile nefes kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

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Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi, eşsiz ve farklı bir hikayeye sahip;

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

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