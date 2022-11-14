ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan sezonun en iddialı yapımlarından Ateş Kuşları dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu Bozdağ Film imzalı dizi, oyuncuları kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi isimleri buluşturan yapım, ilk tanıtımıyla nefes kesti. Çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini konu edinen dizi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları dizisine dair tüm merak edilenler…