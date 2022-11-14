Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarının yeni dizi projesi Ateş Kuşları için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada gündem olan tanıtımın ardından yapımın konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar araştırma konusu oldu. Yapımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları dizisi, çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor. Peki, Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncuları...