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ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
16:38
ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, 19 Temmuz'da lüks teknesiyle denize açıldı. Yanında M.S.Ç. ve Y.C.Ç de vardı. Tekneden düşen minderi almak isterken motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, feci şekilde hayatını kaybetti. Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin davada yeniden keşif kararı verildi. Öte yandan Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Kasten öldürme' ihtimali nedeniyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.