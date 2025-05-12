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Haberler Yaşam ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 16:38

ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, 19 Temmuz'da lüks teknesiyle denize açıldı. Yanında M.S.Ç. ve Y.C.Ç de vardı. Tekneden düşen minderi almak isterken motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, feci şekilde hayatını kaybetti. Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin davada yeniden keşif kararı verildi. Öte yandan Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Kasten öldürme' ihtimali nedeniyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Erdoğan ÖZTÜRK
ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55), 19 Temmuz 2024 tarihindeki tekne kazasında ölümüyle ilgili ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Bahar'ın tekneden mi itildiği yoksa kazara mı düşüp öldüğünün belirlenmesi için yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Davanın ilk duruşması, Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?

Duruşmaya Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, çocukları Ladin ve Ali Tibet Bahar ile tutuksuz sanık M.S.Ç. ve taraf avukatları katıldı. İddianamede Bahar ile duygusal ilişkisi olduğu iddia edilen Y.C.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Savunmayı avukatı yaptı.Mahkeme başkanı sanık M.S.Ç.'den olay günü gördüklerini ve yaşadıklarını detaylıca anlatmasını istedi.

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ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?

'30 YILLIK ARKADAŞIM'

M.S.Ç, Bahar'ı 30 yıldır tanıdığını ve hayatının en zor anlarından birini yaşadığını anlattı. Ali Bahar'ın tekne turu için kendisine çok ısrarcı olduğunu anlatan M.S.Ç., Bahar'ın tekneye sevgilisi olduğu iddia edilen Y.C.Ç. ile birlikte geldiklerini, kimsenin görmemesi için marina açığından ikiliyi tekneye aldığını, olay günü tüm detayları 20'ye yakın telefon görüşmesiyle netleştirdiklerini anlattı. M.S.Ç., "Kemer'de buluşmayı planladık. Bana Y.C.Ç'yi de davet ettiğini söyledi. 'Y.C.Ç'yi evinden alırsın ve saat 19.00'da marina kapısından ben alırım sizi' dedi.

ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?

O gün 18-20 kadar telefonlaşmamız oldu" dedi. Mahkeme başkanının, Ali Bahar ile Y.C.Ç. arasındaki ilişkinin ne olduğunu sordu. Sanık M.S.Ç. "Bir arkadaşlıkları ve 4 yıldır ilişkileri olduğunu kendi anlatımlarından duyuyordum. 1,5 yıldır da şahit oldum. Marina kapısına geldim. Ali Bahar, marinanın plaj kısmında ahşap platformda bizi karşılayacağını söylemişti. Gittiğimizde bizi karşıladı. Tekneyi bağlamamış, eliyle iskele babasını tutmuş bekliyordu. Tekneye bindik, açıldık" dedi.

ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?

'TEKNE OTOMATİK PİLOTA ALINDI'

Sanık M.S.Ç, Ali Bahar ile 300'e yakın tekne turuna çıktıklarını, her ikisinin de tekneyi sırayla kullandıklarını söyledi. Kemer koylarında sabaha kadar gezi yaptıklarını da belirten M.S.Ç., "Phaselis Koyu'nda demirlediklerini, kendisinin teknenin alt kısmında uyuduğunu, çok fazla alkol almadığını anlattı. Ali Bahar ile Y.C.Ç.'nin denize girip sabaha kadar alkol aldığını ifade eden M.S.Ç., "Sabah dönüşe geçecektik. Ali sabah kahvaltı hazırladı. İçki hazırladı, ben içmedim ama Ali hem kendi bardağını içti hem Y.C.Ç'nin bardağından içti. Emin değilim ama sanırım Y.C.Ç. almadı alkol. Tekne koydan çıkarıldı ve otomatik pilota alındı. Kemer'e doğru dönüşe geçtik. Ben içeride, onlar arkada oturdu. Ben tekneyi kullanmadım tekne kendisi gidiyordu. İçeride oturup sadece rotayı tedbir amaçlı kontrol ediyordum" diye konuştu.