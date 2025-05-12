ATSO Başkanı Ali Bahar feci şekilde can vermişti! Mahkemeden yeni keşif kararı: Kaza mı cinayet mi?

'TEKNE OTOMATİK PİLOTA ALINDI'

Sanık M.S.Ç, Ali Bahar ile 300'e yakın tekne turuna çıktıklarını, her ikisinin de tekneyi sırayla kullandıklarını söyledi. Kemer koylarında sabaha kadar gezi yaptıklarını da belirten M.S.Ç., "Phaselis Koyu'nda demirlediklerini, kendisinin teknenin alt kısmında uyuduğunu, çok fazla alkol almadığını anlattı. Ali Bahar ile Y.C.Ç.'nin denize girip sabaha kadar alkol aldığını ifade eden M.S.Ç., "Sabah dönüşe geçecektik. Ali sabah kahvaltı hazırladı. İçki hazırladı, ben içmedim ama Ali hem kendi bardağını içti hem Y.C.Ç'nin bardağından içti. Emin değilim ama sanırım Y.C.Ç. almadı alkol. Tekne koydan çıkarıldı ve otomatik pilota alındı. Kemer'e doğru dönüşe geçtik. Ben içeride, onlar arkada oturdu. Ben tekneyi kullanmadım tekne kendisi gidiyordu. İçeride oturup sadece rotayı tedbir amaçlı kontrol ediyordum" diye konuştu.