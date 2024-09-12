Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:53

ATV CANLI YAYIN İZLE HD | 12 Eylül Perşembe canlı yayın ekranı ile ATV yayın akışı kesintisiz izle

ATV ekranları milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediyor. Gündüz kuşağı programlar, diziler, filmler, haber bültenleri ve maçlar ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Sevilen programları ve dizileriyle reyting listelerinde birinci sıradan düşmeyen ATV'nin 12 Eylül Perşembe gününün yayın akışı ve canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, ATV yayın akışı ve canlı izle ekranı…

ATV CANLI YAYIN İZLE HD | 12 Eylül Perşembe canlı yayın ekranı ile ATV yayın akışı kesintisiz izle

ATV canlı izle gündüz kuşağı programları, diziler, haber bülteni, yarışma programlarıyla televizyon izleyicileri tarafından yakın mercek altına alındı. Kanalda yayınlanacak Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm için geri sayım başlarken izleyenler yapımları kaçırmamak için 12 Eylül Perşembe ATV yayın akışı listesini kontrol ediyor. İşte, ATV canlı yayın izle ekranı!

ATV CANLI YAYIN İZLE HD | 12 Eylül Perşembe canlı yayın ekranı ile ATV yayın akışı kesintisiz izle

12 EYLÜL 2024 ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Bizim Hikaye/Yerli Sinema
01:30 Safir
04:00 Tatar Ramazan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATV CANLI YAYIN İZLE HD | 12 Eylül Perşembe canlı yayın ekranı ile ATV yayın akışı kesintisiz izle

ATV CANLI İZLE EKRANI

ATV ekranlarında yayınlanan programları ve dizileri kaçırmamak için aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV CANLI YAYIN İZLE HD | 12 Eylül Perşembe canlı yayın ekranı ile ATV yayın akışı kesintisiz izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ:
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV CANLI YAYIN İZLE HD | 12 Eylül Perşembe canlı yayın ekranı ile ATV yayın akışı kesintisiz izle
SON DAKİKA