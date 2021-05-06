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Haberler Yaşam ATV ile Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud (Şener Savaş) kimdir?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:33

ATV ile izle! ile Sultan 2.Mesud () kimdir?

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Selçuklu başkentinde olacak. Öte yandan Nikola fırsattan yararlanmak isterken Şeyh Edebali'nin tavsiyesi Osman Bey'i şaşırtacak. Başkentte Osman Bey'i nelerin beklediği bilinmezken dizide Sultan 2.Mesud'u canlandıracak isim de belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rafet karakterini canlandıran , Kuruluş Osman'da karakterine hayat verecek. Buna göre; ile Sultan 2.Mesud (Şener Savaş) kimdir? İşte son gelişmeler…

ATV ile Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud Şener Savaş kimdir?

Moğollara vergi vermeyi reddeden 'in Selçuklu başkentinde yaşadıkları ve Şeyh Edebali'nin Malhun Hatun ile evlenme tavsiyesi Kuruluş Osman yeni bölüme damgasını vuracak. Öte yandan dizinin kadrosuna dahil oldu. Şener Savaş; Sultan 2.Mesud karakterine hayat verecek olup bu kapsamda; Sultan 2.Mesud kimdir sorusunun yanıtı, dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte ile son gelişmeler…

ATV ile Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud Şener Savaş kimdir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Kuruluş Osman 57. Yeni Bölüm (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle!

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

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ATV ile Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud Şener Savaş kimdir?

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden , bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

ATV ile Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud Şener Savaş kimdir?

SULTAN MESUT KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.

II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

SULTAN MESUT'U CANLANDIRAN ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Ekran karşısına ilk kez 2004 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan "Cennet Mahallesi" dizisiyle geçen Şener Savaş, dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.

2010 senesinde "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş, bu diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bugüne dek pek çok yapımda izleyicilerle buluşan Şener Savaş, şimdi ATV ekranlarının fenomeni haline gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Rafet" karakterini canlandırdı.

Şener Savaş projeye katılmasıyla ilgili "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" dedi.

Şener Savaş Dizileri

2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2011 – İnsan Aldandı

2009 – Kırık Kalpler

2010 – Geniş Aile

2008 – Kız Takımı

2007 – Ezo Gelin

2008 – Doktorlar

2006-2014 Arka Sokaklar

2005 – Beşinci Boyut

2004 – Haziran Gecesi

2004 – Cennet Mahallesi

2004 – Sırlar Dünyası

Şener Savaş Filmleri

2012 – Küçük Kalpler

2012 – Bir Kurabiye Masalı

2010 – Hayde Bre

2008 – Kara Köpekler Havlarken

2008 – Hoşçakal Güzin

2008 – Aşk Tutulması

2006 – Ayça'yı Neden Seviyorum?

ATV ile Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud Şener Savaş kimdir?
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