ATV ile Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud Şener Savaş kimdir?

SULTAN MESUT KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.

II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

SULTAN MESUT'U CANLANDIRAN ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

Şener Savaş eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Ekran karşısına ilk kez 2004 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan "Cennet Mahallesi" dizisiyle geçen Şener Savaş, dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.

2010 senesinde "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş, bu diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bugüne dek pek çok yapımda izleyicilerle buluşan Şener Savaş, şimdi ATV ekranlarının fenomeni haline gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Rafet" karakterini canlandırdı.

Şener Savaş projeye katılmasıyla ilgili "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" dedi.

Şener Savaş Dizileri

2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2011 – İnsan Aldandı

2009 – Kırık Kalpler

2010 – Geniş Aile

2008 – Kız Takımı

2007 – Ezo Gelin

2008 – Doktorlar

2006-2014 Arka Sokaklar

2005 – Beşinci Boyut

2004 – Haziran Gecesi

2004 – Cennet Mahallesi

2004 – Sırlar Dünyası

Şener Savaş Filmleri

2012 – Küçük Kalpler

2012 – Bir Kurabiye Masalı

2010 – Hayde Bre

2008 – Kara Köpekler Havlarken

2008 – Hoşçakal Güzin

2008 – Aşk Tutulması

2006 – Ayça'yı Neden Seviyorum?