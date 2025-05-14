ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv’de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!

Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler yayın akışını kontrol ediyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın yayın gününde izleyenler, 14 Mayıs 2025 atv yayın akışına odaklandı. Ancak sevilen dizinin saatinde Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, Bugün atv'de ne var? İşte, güncel yayın akışı!