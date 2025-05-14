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ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv'de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:48
14 Mayıs 2025 Çarşamba günü atv yayın akışı yakından takip ediliyor. ATV'de bugün Ziraat Türkiye Kupası finali ekranlara gelecek. Bu nedenle sevilen diziler ve programların yayınlandığı kanalda bugün Kuruluş Osman var mı yok mu merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, Bugün atv'de ne var? İşte, 14 Mayıs 2025 atv yayın akışı!