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Haberler Yaşam ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv'de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:48

ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv'de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü atv yayın akışı yakından takip ediliyor. ATV'de bugün Ziraat Türkiye Kupası finali ekranlara gelecek. Bu nedenle sevilen diziler ve programların yayınlandığı kanalda bugün Kuruluş Osman var mı yok mu merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, Bugün atv'de ne var? İşte, 14 Mayıs 2025 atv yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv’de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!

Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler yayın akışını kontrol ediyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın yayın gününde izleyenler, 14 Mayıs 2025 atv yayın akışına odaklandı. Ancak sevilen dizinin saatinde Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, Bugün atv'de ne var? İşte, güncel yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv’de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU, BUGÜN ATV'DE NE VAR?

14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı listesine göre Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Onun yerine Ziraat Türkiye Kupası final maçı ekrana gelecek.

İşte, 14 Mayıs 2025 Çarşamba ATV'nin yayın akışı:

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ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv’de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!

ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Finale Doğru

20: 45 Trabzonspor - Galatasaray

22: 50 Kupa Töreni

23: 30 Kuruluş Osman 191.Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv’de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!
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ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA: Bugün atv’de ne var, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ZTK maç günü!