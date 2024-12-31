Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı: Bugün ATV'de neler var, yılbaşı programı nedir, diziler var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:43

ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı: Bugün ATV'de neler var, yılbaşı programı nedir, diziler var mı?

ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı günü yayınıyla takip ediliyor. Yılbaşı programını takip eden izleyenler kanal kanal araştırmalarını sürdürüyor. Dizilerin ekranlara gelmeyeceği kanallarda özel programlar izlenecek. ekran başında yerler alındı. Bugün ATV'de neler var? İşte, ATV yayın akışı programı...

ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı: Bugün ATV’de neler var, yılbaşı programı nedir, diziler var mı?

31 Aralık ATV yayın akışı programı televizyon izleyicisinin gündeminde. Bugün ATV'de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı takip edilecek. İşte, akış:

ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı: Bugün ATV’de neler var, yılbaşı programı nedir, diziler var mı?

ATV YAYIN AKIŞI - 31 ARALIK 2024

06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
00:30 Bir Gece Masalı
03:10 Aldatmak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı: Bugün ATV’de neler var, yılbaşı programı nedir, diziler var mı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

  • SU BURCU YAZGI COŞKUN
  • BURAK DENİZ
  • DOĞU DEMİRKOL
  • ZİYNET SALİ
  • BETÜL DEMİR
ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı: Bugün ATV’de neler var, yılbaşı programı nedir, diziler var mı?

ATV FREKANS DEĞERLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV yayın akışı 31 Aralık 2024 Salı: Bugün ATV’de neler var, yılbaşı programı nedir, diziler var mı?
SON DAKİKA