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Haberler Yaşam ATV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı ile bugün TV'de ne var?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 14:52

ATV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı ile bugün TV'de ne var?

ATV ekranlarında bugün hangi programlar var? Sevilen dizilerden eğlenceli programlara kadar birçok yapım izleyicilerle buluşuyor. ATV'nin 2 Nisan 2025 tarihli yayın akışında hangi yapımların yer aldığını merak edenler için detaylar belli oldu. İşte, 2 Nisan ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı ile bugün TV’de ne var?

ATV'nin bugünkü yayın akışı belli oldu! Gün boyunca izleyicilerle buluşacak dizi, film ve programlar merak konusu. 2 Nisan 2025 Çarşamba günü ATV'de hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, günün program detayları…

ATV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı ile bugün TV’de ne var?

BUGÜN ATV'DE NE VAR?

ATV'de günün yayın akışı belli oldu. 2 Nisan ATV yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman'ın yayın saatinde Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi ekrana gelecek.

İşte, ATV yayın akışı:

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ATV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı ile bugün TV’de ne var?

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI:

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
19:45 – Derbi Günü
20:45 – Fenerbahçe - Galatasaray (Canlı)
22:50 – Kuruluş Osman (186. Bölüm)
01:50 – Can Borcu (14. Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı ile bugün TV’de ne var?
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ATV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı ile bugün TV’de ne var?