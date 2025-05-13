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AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:15
AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı için geri sayım başladı. 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan sınav için "AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. AUZEF final sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İşte, detaylar...