AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?

İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyurular doğrultusunda AUZEF final sınavlarının 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağı netleşti. Sınava kısa bir süre kala adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını tamamlarken, bir yandan da sınav giriş yerleri sorgulamaları yapıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, detaylar...