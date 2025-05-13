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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:15

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı için geri sayım başladı. 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan sınav için "AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. AUZEF final sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?

İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyurular doğrultusunda AUZEF final sınavlarının 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağı netleşti. Sınava kısa bir süre kala adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını tamamlarken, bir yandan da sınav giriş yerleri sorgulamaları yapıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı tarihleri açıklandı.

Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AUZEF final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

AUZEF sınav giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?

AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.