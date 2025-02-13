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AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
12:23
AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süreci için geri sayım başladı. Belirlenen akademik takvim çerçevesinde yenileme işlemleri yapılacak. Bu süreçte ödeme yapıldıktan sonra, 2016 ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri üç iş günü içinde tamamlanırken, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin dersleri aynı gün fakülte tarafından belirlenecek. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…