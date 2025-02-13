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Haberler Yaşam AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:23

AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süreci için geri sayım başladı. Belirlenen akademik takvim çerçevesinde yenileme işlemleri yapılacak. Bu süreçte ödeme yapıldıktan sonra, 2016 ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri üç iş günü içinde tamamlanırken, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin dersleri aynı gün fakülte tarafından belirlenecek. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, yayımlanan kılavuz ile kesinleşti. Ders ekleme ve silme süreci 3 Mart 2025 - 7 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, bu süre dışında herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2025

Kayıt Yenileme Tarihleri: 17.02.2025 - 02.03.2025

Ders Ekle - Sil Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025

Üstten Ders Alma Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025

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AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası" na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF 2025 BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ

Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 24 Şubat 2025
Eğitim-Öğretim Yılı Sonu: 30 Mayıs 2025
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri: 17 Şubat - 2 Mart 2025
Kayıtlı Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme Tarihleri: 17 Şubat - 2 Mart 2025
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 24 Şubat - 2 Mart 2025
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 3 Mart - 7 Mart 2025
Üstten Ders Alma Tarihleri: 3 Mart - 7 Mart 2025
Ara Sınav (Vize): 12 - 13 Nisan 2025
Bitirme (Final) Sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Bütünleme (Telafi) Sınavı: 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

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