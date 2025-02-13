AUZEF KAYIT YENİLEME 2025: Bahar dönemi takvimi açıklandı! AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, yayımlanan kılavuz ile kesinleşti. Ders ekleme ve silme süreci 3 Mart 2025 - 7 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, bu süre dışında herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?