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Giriş Tarihi: 19.09.2026 17:07

AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te güz dönemi için kayıt takvimi işlemeye başladı. Kaydını yenileyecek öğrencileri ödeme işlemlerinin ardından ders seçimi ve ekle-sil günleri bekliyor. AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır soruları yeni dönem öncesinde merak konusu oldu. İşte 2026-2027 AUZEF takvimi…

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AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

Yeni akademik yıl öncesinde AUZEF öğrencileri için kayıt yenileme sürecinde son günlere girildi. İstanbul Üniversitesi'nin yayımladığı takvimde güz dönemi boyunca izlenecek tarihler belli olurken, öğrencilerin işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Güz dönemi için tanınan sürede artık sona gelindi. 31 Ağustos'ta başlayan AUZEF kayıt yenileme işlemleri 20 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak. Kaydını henüz yenilemeyen öğrencilerin ödeme adımını bu tarih içinde bitirmesi gerekiyor.

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AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni dönem kaydının tamamlanması için öğrencilerin AKSİS hesabına giriş yapması gerekiyor. Sistem içerisinde "AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi", ardından "Eğitim Öğretim İşlemleri" ve "Harç İşlemleri" adımları izlenerek ödeme ekranına ulaşılabiliyor. Ödemenin tamamlanmasının ardından kayıt yenileme işlemi tamamlanmış oluyor.

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AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

2026-2027 AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Güz döneminde kayıt ve ders işlemleri art arda ilerleyecek. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in açıkladığı takvim şöyle:

  • Kayıt yenileme: 31 Ağustos-20 Eylül 2026
  • Ders seçimi: 21-23 Eylül 2026
  • Ders ekle-sil: 24-28 Eylül 2026
  • Üstten ders alma: 24-28 Eylül 2026

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