Haberler
Galeri
Yaşam
AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 17:07
AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF'te güz dönemi için kayıt takvimi işlemeye başladı. Kaydını yenileyecek öğrencileri ödeme işlemlerinin ardından ders seçimi ve ekle-sil günleri bekliyor. AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır soruları yeni dönem öncesinde merak konusu oldu. İşte 2026-2027 AUZEF takvimi…