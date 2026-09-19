AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Güz dönemi için tanınan sürede artık sona gelindi. 31 Ağustos'ta başlayan AUZEF kayıt yenileme işlemleri 20 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak. Kaydını henüz yenilemeyen öğrencilerin ödeme adımını bu tarih içinde bitirmesi gerekiyor.