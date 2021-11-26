AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden güz dönemi vize sınavları tamamlanırken AUZEF sınav sonuçları araştırması yapılıyor. Her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilen söz konusu AUZEF sınavları bu sene 13-14 Kasım arasında yapıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınav sonuçları heyecanla beklenirken AUZEF sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Sınav sonuçları belli olduğu zaman http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…