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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 07:10

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden güz dönemi vize sınavları tamamlanırken AUZEF sınav sonuçları araştırması yapılıyor. Her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilen söz konusu AUZEF sınavları bu sene 13-14 Kasım arasında yapıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınav sonuçları heyecanla beklenirken AUZEF sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Sınav sonuçları belli olduğu zaman http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!

AUZEF vize sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Uzaktan üniversitede eğitim gören öğrenciler tüm resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Belirtilen tarihler aralığında adaylar, kendilerini ilgilendiren oturumlarda sınavlara girdi. Şimdi ise güz dönemi vize sonuçları ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçları bu hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor…

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!
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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları bekleniyor!
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