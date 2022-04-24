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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğren
Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:00

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğren

Nisan ayında yapılan bahar dönemi vize sınavlarının ardından AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri gözlerini AUZEF sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Öğrencilerin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan almaları gerekiyor. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sonuçları 2022 bahar dönemi vize sınav sonucu öğrenme ekranı ve bilgiler.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğren

AUZEF sonuçları için geri sayım sürüyor. 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlanan bahar dönemi vize sınavları sonrası katılımcılar gözlerini kurumdan gelecek açıklamalara çevirdi. Toplamda 4 oturumda biten ara sınavların ardından yapılacak değerlendirme süreci sonrası AUZEF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. AUZEF sınav sonuçlarının sınav tarihlerinden yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor. İşte AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğrenme sayfası.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğren

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgilere göre sınav sonuçlarının 1 Mayıs'ta açıklanması ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğren

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğren

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sonuçları/bahar dönemi vize sınav sonucu öğren

AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI?

AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevaplarının 4 oturumun tamamlanması ardından online platform üzerinden erişime açılması bekleniyor. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

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