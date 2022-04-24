Nisan ayında yapılan bahar dönemi vize sınavlarının ardından AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri gözlerini AUZEF sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Öğrencilerin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan almaları gerekiyor. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sonuçları 2022 bahar dönemi vize sınav sonucu öğrenme ekranı ve bilgiler.