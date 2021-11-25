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Haberler Yaşam Gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ekranında! 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:28

Gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ekranında! 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları ardından AUZEF sınav sonuçları sorgulaması arttı. Açıktan üniversite bitirmeye çalışan öğrenciler gözlerini ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Adaylar http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden sonuçlara erişim sağlayacak. Peki 2021 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

AUZEF sınav sonuçları sorgulama | Açıköğretim İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları sorgulamaları son günlerde epey arttı. 13-14 Kasım'da sona eren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları ile ilgili Prof. Dr. Levent Şahin; "Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız." açıklamasında bulundu. Öte yandan vize sınavlarının dönem sonu ortalamasına etkisi yüzde 40 olacak. Peki 2021 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama

AUZEF sınav sonuçları sorgulama | Açıköğretim İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2021 AUZEF VİZE SONUÇLARI SORGULA

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

13 Kasım'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 14 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13-14 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.

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AUZEF sınav sonuçları sorgulama | Açıköğretim İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar hakkında İstanbul Üniversitesi'nden yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçlar genellikle 10-15 gün içerisinde açıklanıyor.

AUZEF sınav sonuçları sorgulama | Açıköğretim İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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