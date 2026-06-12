AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları; final sınavına giremeyen, girip başarısız olan (FF) veya şartlı geçer (DD/DC) notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için düzenlenen yüz yüze sınavlardır.

Bahar dönemi bütünleme sınavları 4 - 5 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.