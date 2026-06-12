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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 12:45

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

2026 AUZEF final sınav sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesi AKSİS sonuç sorgulama sistemine çevrildi. 6-7 Haziran'da tamamlanan final sınavlarının ardından değerlendirme süreci tamamlandı. İşte fakülteden yapılan son açıklamalar ile AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı;

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AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF 2026 final sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, notlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Öğrenciler, sisteme giriş yaparak 2026 bahar dönemi final sınav notlarını ve harf karşılıklarını görüntüleyebiliyor.

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

SONUÇLAR AÇIKLANDI!
Fakülteden yapılan açıklamaya göre bahar yarıyılı bitirme sınavının değerlendirme süreci tamamlandı ve AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı!

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AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?
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AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Aşağıdaki linke tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sonuç ekranına ulaşabilir, sınav puanınızı görüntüleyebilirsiniz:

AUZEF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları; final sınavına giremeyen, girip başarısız olan (FF) veya şartlı geçer (DD/DC) notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için düzenlenen yüz yüze sınavlardır.

Bahar dönemi bütünleme sınavları 4 - 5 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.

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