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AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 12:45
AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?
2026 AUZEF final sınav sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesi AKSİS sonuç sorgulama sistemine çevrildi. 6-7 Haziran'da tamamlanan final sınavlarının ardından değerlendirme süreci tamamlandı. İşte fakülteden yapılan son açıklamalar ile AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı;