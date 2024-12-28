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Haberler Yaşam AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 08:57

AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı final sınavlarını düzenliyor. AUZEF sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav süreleri öğrenciler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Sınav yerleri ile ilgili bilgiler, üniversitenin öğrenci sistemi üzerinden paylaşılırken, AUZEF sınav giriş belgeleri de aynı sistem aracılığıyla alınabiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, final sınavı kaç soru kaç dakika?

AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tarihleri belli oldu. Öğrenciler, sınavlara katılabilmek için AUZEF giriş belgelerini erişime açan fakülte, sınav süreçleriyle ilgili tüm detayları duyurdu.Peki, 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?

AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?

SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

28-29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak AUZEF bitirme sınavlarına ait sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınav giriş belgeleri, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SINAV YERLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?

AUZEF SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
AUZEF sınavında her ders için 20 soru sorulacak ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilecek. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltiyor.

AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?

BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZMAN YAPILACAK?
AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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