AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tarihleri belli oldu. Öğrenciler, sınavlara katılabilmek için AUZEF giriş belgelerini erişime açan fakülte, sınav süreçleriyle ilgili tüm detayları duyurdu.Peki, 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?