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AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
08:57
AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 İÜ AUZEF final sınavı kaç soru kaç dakika?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı final sınavlarını düzenliyor. AUZEF sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav süreleri öğrenciler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Sınav yerleri ile ilgili bilgiler, üniversitenin öğrenci sistemi üzerinden paylaşılırken, AUZEF sınav giriş belgeleri de aynı sistem aracılığıyla alınabiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, final sınavı kaç soru kaç dakika?