AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

3-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavının ardından AUZEF soruları ve cevapları araştırılıyor. Bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde FF ya da DD ve DC harf notu alan öğrencilerden üç oturumda düzenlenen sınavlarda sorumlu oldukları her ders için 20 soruyu belirtilen sürede cevaplamaları istendi. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...