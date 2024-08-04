Giriş Tarihi: 04.08.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
19:53
AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar yarıyılı telafi sınavları 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Her bir ders için 30 dakikalık sürede 20 sorudan oluşan testi yanıtlayan öğrenciler AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı için araştırmalara başladı. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, AUZEF telafi sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı ve tüm detaylar...