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Giriş Tarihi: 04.08.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:53

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar yarıyılı telafi sınavları 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Her bir ders için 30 dakikalık sürede 20 sorudan oluşan testi yanıtlayan öğrenciler AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı için araştırmalara başladı. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, AUZEF telafi sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı ve tüm detaylar...

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

3-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavının ardından AUZEF soruları ve cevapları araştırılıyor. Bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde FF ya da DD ve DC harf notu alan öğrencilerden üç oturumda düzenlenen sınavlarda sorumlu oldukları her ders için 20 soruyu belirtilen sürede cevaplamaları istendi. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bütünleme sınavları 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlendi.

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AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AUZEF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.

Söz konusu sorular ve cevap kitapçıklarının sınavın hemen ardından erişime açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacaktır.

AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Sınav sonuçlarının 12-16 Ağustos tarihleri arasında aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinde erişime açılması bekleniyor.

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