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AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA || İstanbul Üniversitesi AUZEF vize cevap anahtarı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
05:59
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi sınavı 4-5 Mayıs tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2024 sınav takvimi doğrultusunda gerçekleşecek olan sınava katılım sağlayacak adaylar sınav sonrasında AUZEF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak yakından takip ediyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi, belli oldu mu? İşte, detaylar…