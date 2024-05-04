AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA || İstanbul Üniversitesi AUZEF vize cevap anahtarı yayınlandı mı?

SINAV SORULARI HAKKINDA

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.