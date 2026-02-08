Haberler
Yaşam
Av tüfekli cinayette dehşete düşüren detay: Dondurma ısmarlama bahanesiyle ölüme götürmüş
Giriş Tarihi: 08.02.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 10:13
Av tüfekli cinayette dehşete düşüren detay: Dondurma ısmarlama bahanesiyle ölüme götürmüş
Kahramanmaraş'ta Emre Bulut'un otomobilde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin, 4'ü tutuklu, 8 sanık hakkında Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle' dava açıldı. İddianamede, Fırat Şavkılı'nın (28), dondurma ısmarlama bahanesiyle buluştuğu Emre Bulut'u Hamit Aydoğdu'nun (31) istediği yere götürdüğü ve Aydoğdu'nun da araçta Bulut'u öldürdüğüne yer verildi.