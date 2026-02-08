Av tüfekli cinayette dehşete düşüren detay: Dondurma ısmarlama bahanesiyle ölüme götürmüş

Meyse Yanar da ifadesinde cinayetten haberi olmadığını, her şeyi tehdit ve şiddet altında yaptığını söyledi. Olay günü Hamit'in kendisini arayarak Ağcalı yokuşundan almasını istediğini belirten Yanar, "Aracım ile Ağcalı yokuşuna giderek Hamit'i aldım. Hamit çantasından pompalı tüfeği çıkararak silahı bana doğrultunca korkuyla aracı sürmeye başladım. Daha sonra araçtan inerek ormanlık alana doğru koşarak gitti. Zaman zaman benimle iletişime geçerek 'Polise anlatırsan seni de yakarım' dedi. Cinayetten haberinin yok. Yaptığım her şeyi tehdit ve şiddet altında yaptım" dedi.

SOĞUKKANLILIKLA TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİLER

Diğer şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. İddianamede; Hamit Aydoğdu'nun ifadesinde Emre Bulut'un kendisine bıçak salladığını söylediğini ancak ne olay yerinde ne de Bulut'un üzerine bıçak bulunmadığı, şüphelilerin kendi rolünü bilerek ve isteyerek yerine getirdiğini, suçun ani bir gelişme sonucu değil, soğukkanlılıkla tasarlanarak işlendiği belirtildi.