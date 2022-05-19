Avrupa Ligi 2022 maratonu bugün oynanan Eintracht Frankfurt ile Rangers final maçı sonrasında son buldu. Zorlu geçen karşılaşma sonunda 2 takımdan biri Avrupa'nın en büyüğü olmaya hak kazanırken futbolseverler tarafından Avrupa Kupasını kim kazandı, 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? sorularına yoğun olarak yanıt aramaya başladı.

AVRUPA KUPASINI KİM KAZANDI, AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU KİM, HANGİ TAKIM OLDU?

Avrupa Kupası'nı alan takım ve diğer tüm bilgiler şöyle;