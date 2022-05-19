2022 UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor. Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynana zorlu final mücadelesinin büyük bölümü 1-1'lik beraberlikle sürerken futbolseverler Avrupa'nın en büyüğü olan takımı merak ederek Avrupa Kupasını kim kazandı, 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? soruları üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Avrupa Kupasını kim kazandı, 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.