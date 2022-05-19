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Haberler Yaşam Avrupa Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? ŞAMPİYON BELLİ OLDU!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 01:06 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 01:06

Avrupa Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

2022 UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor. Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynana zorlu final mücadelesinin büyük bölümü 1-1'lik beraberlikle sürerken futbolseverler Avrupa'nın en büyüğü olan takımı merak ederek Avrupa Kupasını kim kazandı, 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? soruları üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Avrupa Kupasını kim kazandı, 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Avrupa Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

Avrupa Ligi 2022 maratonu bugün oynanan Eintracht Frankfurt ile Rangers final maçı sonrasında son buldu. Zorlu geçen karşılaşma sonunda 2 takımdan biri Avrupa'nın en büyüğü olmaya hak kazanırken futbolseverler tarafından Avrupa Kupasını kim kazandı, 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? sorularına yoğun olarak yanıt aramaya başladı.

AVRUPA KUPASINI KİM KAZANDI, AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU KİM, HANGİ TAKIM OLDU?

Avrupa Kupası'nı alan takım ve diğer tüm bilgiler şöyle;

Avrupa Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

AVRUPA LİGİ'Nİ KİM KAZANDI?

Eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında dördüncü kez final maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası'nda 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Almanya temsilcisi, rakibini ilk maçta 6-1, rövanşında ise 6-3 yenerek finale yükselirken, finalde Real Madrid'e 7-3 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

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Avrupa Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

AVRUPA LİGİ KUPASINI HANGİ TAKIM ALDI?

Avrupa arenasında 6. final maçına çıkan Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 1960-1961 ve 1966-1967 sezonları finalinde kaybettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı 3-2 yenerek kazanan İskoçya temsilcisi, 1972 UEFA Süper Kupa ve 2007-2008 UEFA Kupası'nda rakiplerine mağlup oldu.

Avrupa Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan final maçı uzatmalarda 1-1'lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.

Avrupa Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim, hangi takım oldu? ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

Zorlu final maçında yapılan 5'li penaltı atışlarında peş peşe gelen gollerin ardından 4. penaltıda Rangers'ın gol kaçırmasıyla 5 penaltının tamamını gole çeviren Eintracht Frankfurt, 2022 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu olarak, kupayı müzesine götürdü.

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