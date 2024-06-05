Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi

HAZİRAN AYI ECB FAİZ KARARI NE OLUR?

Avrupa Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarına göre faiz indirimi muhtemel:

"Enflasyonu kontrol altına aldığımıza gerçekten eminim. Neden? Çünkü büyük etkisi olan bazı faktörler ortadan kayboluyor. Enerji krizini düşünüyorum. Tedarik zinciri darboğazları dediğimiz, yavaş yavaş uzaklaşan şeyleri düşünüyorum. Gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için sahip olduğumuz tahmin, hedefe olmasa da gerçekten hedefe çok ama çok yaklaşıyor. Bu nedenle bir kontrol aşamasına geçtiğimizden eminim.