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Haberler Yaşam Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:47

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi

Altın, kripto, borsa ve birçok piyasada etkili olması beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak merak konusu. Başkan Christine Lagarde tarafından faiz indirimi noktasında yeşil ışık yakılan karar için geri sayım başladı. ECB faizi ne olur yatırımcıların gündeminde. Öte yandan beklentiler için de gözler piyasa uzmanlarına çevrildi. Peki; ECB faiz kararı beklentisi ne yönde, toplantı ne zaman? İşte, o tarih!

Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. ECB toplantı tarihleri takip edilirken yatırımcıların piyasalar üzerinde gergin bekleyişi sürüyor. Konuyla ilgili Başkan Lagarde'nin açıklaması gündemde. Beklentiler değerlendirilirken faiz indirimi olur mu merak ediliyor. Peki, 2024 Haziran ayı ECB faiz kararı ne olur?

Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) PPK toplantısı 6 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

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Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi

Toplantı bitiminde faiz kararı saat 15.15'te kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi

HAZİRAN AYI ECB FAİZ KARARI NE OLUR?

Avrupa Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarına göre faiz indirimi muhtemel:

"Enflasyonu kontrol altına aldığımıza gerçekten eminim. Neden? Çünkü büyük etkisi olan bazı faktörler ortadan kayboluyor. Enerji krizini düşünüyorum. Tedarik zinciri darboğazları dediğimiz, yavaş yavaş uzaklaşan şeyleri düşünüyorum. Gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için sahip olduğumuz tahmin, hedefe olmasa da gerçekten hedefe çok ama çok yaklaşıyor. Bu nedenle bir kontrol aşamasına geçtiğimizden eminim.

Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi

Enflasyon hedefimizi belirlerken ve para politikası kararlarımızı hedef alırken orta vadeli düşünmeliyiz. Ancak önümüze geleceklere de bakmalıyız."

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