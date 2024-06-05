Haberler
Yaşam
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:47
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? 2024 Haziran ayı ECB faiz beklentisi
Altın, kripto, borsa ve birçok piyasada etkili olması beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak merak konusu. Başkan Christine Lagarde tarafından faiz indirimi noktasında yeşil ışık yakılan karar için geri sayım başladı. ECB faizi ne olur yatırımcıların gündeminde. Öte yandan beklentiler için de gözler piyasa uzmanlarına çevrildi. Peki; ECB faiz kararı beklentisi ne yönde, toplantı ne zaman? İşte, o tarih!