Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Avrupa'daki 'Türk' köyü! "Balaban Hasan'ın soyundan geliyoruz" O günden bugüne 'La Turqie' olarak anılıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:51

Avrupa'daki 'Türk' köyü! "Balaban Hasan'ın soyundan geliyoruz" O günden bugüne 'La Turqie' olarak anılıyor

Dünya tarihine damga vuran Osmanlı Devleti birçok kahraman paşası ve askerinin hikayesiyle duygulandırıyor. Cihana nam salan Osmanlı'da Balaban Hasan da Avrupa'daki bir köye barış ve bolluk getirir. 'La Turqie' olarak anılan köyde Balaban Hasan'ın heykelleri ve Türk bayrakları bulunuyor. İşte dikkat çekici o hikaye!

Avrupa’daki ’Türk’ köyü! Balaban Hasan’ın soyundan geliyoruz O günden bugüne ’La Turqie’ olarak anılıyor

Osmanlı Devleti içinde birçok halk asırlar boyunca huzur içinde yaşadı. Tarihinde birçok güçlü ve önemli paşalar bulunduran Osmanlı Devleti'nde Balaban Hasan'ın hikayesi ise dikkat çekiyor. Moeno Köyü'ne barış ve bolluk getiren bu Osmanlı askeri, ölene kadar da bu köyde huzurlu bir şekilde yaşadı. İşte o hikaye...

Avrupa’daki ’Türk’ köyü! Balaban Hasan’ın soyundan geliyoruz O günden bugüne ’La Turqie’ olarak anılıyor

AVRUPA'DA HALA ANILAN OSMANLI KAHRAMANI

Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda yer alan sayısız yeniçeriden biriydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’daki ’Türk’ köyü! Balaban Hasan’ın soyundan geliyoruz O günden bugüne ’La Turqie’ olarak anılıyor

İRİ VE GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN LAKABI 'BALABAN' OLDU

Yaşıtlarından çok daha iri ve güçlü olması nedeniyle büyükleri ona, yırtıcı bir kuş olan 'Balaban' lakabını vermişlerdi.

Avrupa’daki ’Türk’ köyü! Balaban Hasan’ın soyundan geliyoruz O günden bugüne ’La Turqie’ olarak anılıyor

Diğer yeniçerilerden ayrılan en büyük özelliği ise, pek çok Avrupa dilini rahatlıkla konuşabilmesi idi.

Avrupa’daki ’Türk’ köyü! Balaban Hasan’ın soyundan geliyoruz O günden bugüne ’La Turqie’ olarak anılıyor

DÜŞMAN ŞEHİRLERE KOLAYLIKLA GİRİYORDU

Bu nedenle Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapmakta, Viyana, Berlin ve Roma gibi pek çok düşman şehrine kolaylıkla girip çıkabilmekteydi.