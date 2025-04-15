Avrupa'daki 'Türk' köyü! "Balaban Hasan'ın soyundan geliyoruz" O günden bugüne 'La Turqie' olarak anılıyor

Osmanlı Devleti içinde birçok halk asırlar boyunca huzur içinde yaşadı. Tarihinde birçok güçlü ve önemli paşalar bulunduran Osmanlı Devleti'nde Balaban Hasan'ın hikayesi ise dikkat çekiyor. Moeno Köyü'ne barış ve bolluk getiren bu Osmanlı askeri, ölene kadar da bu köyde huzurlu bir şekilde yaşadı. İşte o hikaye...