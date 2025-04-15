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Avrupa'daki 'Türk' köyü! "Balaban Hasan'ın soyundan geliyoruz" O günden bugüne 'La Turqie' olarak anılıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
10:51
Avrupa'daki 'Türk' köyü! "Balaban Hasan'ın soyundan geliyoruz" O günden bugüne 'La Turqie' olarak anılıyor
Dünya tarihine damga vuran Osmanlı Devleti birçok kahraman paşası ve askerinin hikayesiyle duygulandırıyor. Cihana nam salan Osmanlı'da Balaban Hasan da Avrupa'daki bir köye barış ve bolluk getirir. 'La Turqie' olarak anılan köyde Balaban Hasan'ın heykelleri ve Türk bayrakları bulunuyor. İşte dikkat çekici o hikaye!