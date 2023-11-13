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Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:56
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
12:56
Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ersan Şen ise kolan kesenlerin avukatlığını üstlendi. Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve altı aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Şen, verdiği itiraz dilekçesine gerçekten inanıyor mu? Bu işin peşini bırakmam için bana para dahi teklif edildi" diyerek isyan etti. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel de bugünkü köşesinde Ersan Şen'e tepki gösterdi. "Bazı ekran yüzleri için para konuşur" diyen Tezel, "Ersan Şen'i ekrana çıkaran olur mu?" sorusunu yöneltti… İşte Tezel'in bugünkü köşesi…