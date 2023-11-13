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Haberler Yaşam Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:56

Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ersan Şen ise kolan kesenlerin avukatlığını üstlendi. Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve altı aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Şen, verdiği itiraz dilekçesine gerçekten inanıyor mu? Bu işin peşini bırakmam için bana para dahi teklif edildi" diyerek isyan etti. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel de bugünkü köşesinde Ersan Şen'e tepki gösterdi. "Bazı ekran yüzleri için para konuşur" diyen Tezel, "Ersan Şen'i ekrana çıkaran olur mu?" sorusunu yöneltti… İşte Tezel'in bugünkü köşesi…

MEVLÜT TEZEL
Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!

TV tartışmalarının 'her konuda uzman' ünlüsü, avukat Ersan Şen'in, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nun avukatı olması tartışma yarattı.

Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!

Şen, "Binada ciddi müteahhitlik hataları var... Temsil ettiğim insanların iddia edildiği gibi binanın yıkıma neden olmadığına inanıyorum. Dosyayı zorla almadım... Kalben ve vicdanen müvekkilimin masum olduğuna inanıyorum" diyor.

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Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!

Öte yandan Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve altı aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise "Hazırlanan bilirkişi raporunda pastane sahipleri ile iç mimarları asli kusurlu bulundu...

Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!

Ben sadece çocuklarım için değil 35 kişi için adalet mücadelesi veriyorum. Şen verdiği itiraz dilekçesine gerçekten inanıyor mu? Bu işin peşini bırakmam için bana para dahi teklif edildi. Ayrıca binanın yıkımına neden olan firariler nasıl hâlâ bulunamaz?" dedi.

Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!

Nurgül Hanım haklı, depremde on binlerce insanın ölümüne neden olanlar neden hâlâ bulunamıyor?
Örneğin 370 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Mehmet Özat'ı AVM'de rahatça dolaşırken vatandaşlar yakaladı!

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