Avukat Ersan Şen’i ekrana çıkaran olur mu? Bazı ekran yüzleri için para konuşur!

Ben sadece çocuklarım için değil 35 kişi için adalet mücadelesi veriyorum. Şen verdiği itiraz dilekçesine gerçekten inanıyor mu? Bu işin peşini bırakmam için bana para dahi teklif edildi. Ayrıca binanın yıkımına neden olan firariler nasıl hâlâ bulunamaz?" dedi.