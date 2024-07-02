Avukat maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada ise "Yeni avukat maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Avukat maaşı hesaplama işlemleri için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…