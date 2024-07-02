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Avukat maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
13:39
Avukat maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni avukat maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli ve memur zammı 3 Temmuz 2024 tarihinde belli olacak. Enflasyon farkına göre öğretmen, avukat ve hemşire maaşları yeniden hesaplanacak. Bilindiği üzere memur zammında enflasyon ve refah payı etkili oluyor. 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başlayan avukatlar ''2024 Temmuz zammı ile avukat maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, avukat maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte cevaplar…