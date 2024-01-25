Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

İstanbul'da 14 kişilik bir çetenin; kurdukları boya, çanta, ayakkabı gibi fabrikaları, kendi elleriyle yakarak sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık bir ihbar ile tespit edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirilen ihbarda; İstanbul'da bir şebekenin önceden sigortalattıkları kendilerine ait fabrikaları, kasıtlı olarak çıkardıkları yangınla yaktıkları ve doğal bir şekilde yangın çıktığı izlenimi verdikleri iddia edildi.