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Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
07:42
Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar
Sıkça görülen dolandırıcılık olaylarının tümünü geride bırakacak bir dolandırıcılık İstanbul'da meydana geldi. Liderliğini kendisini menajer olarak tanıtan Fatih T'nin yaptığı 14 kişilik bir çetenin; kurdukları boya, çanta, ayakkabı gibi kendilerine ait fabrikaları, kendi elleriyle yakıp Allianz, HDI ve Türkiye Sigorta gibi büyük sigorta şirketlerini ilk belirlemelere göre 73 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.