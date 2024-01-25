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Haberler Yaşam Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 07:42

Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

Sıkça görülen dolandırıcılık olaylarının tümünü geride bırakacak bir dolandırıcılık İstanbul'da meydana geldi. Liderliğini kendisini menajer olarak tanıtan Fatih T'nin yaptığı 14 kişilik bir çetenin; kurdukları boya, çanta, ayakkabı gibi kendilerine ait fabrikaları, kendi elleriyle yakıp Allianz, HDI ve Türkiye Sigorta gibi büyük sigorta şirketlerini ilk belirlemelere göre 73 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

İstanbul'da 14 kişilik bir çetenin; kurdukları boya, çanta, ayakkabı gibi fabrikaları, kendi elleriyle yakarak sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık bir ihbar ile tespit edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirilen ihbarda; İstanbul'da bir şebekenin önceden sigortalattıkları kendilerine ait fabrikaları, kasıtlı olarak çıkardıkları yangınla yaktıkları ve doğal bir şekilde yangın çıktığı izlenimi verdikleri iddia edildi.

Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

GÖZ GÖRE GÖRE 5 FABRİKAYI YAKTILAR

Emniyetin kapsamlı araştırmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden hazırlık raporu talep edildi. Hazırlanan raporda kendisini menajer olarak tanıtan Fatih T. adlı kişinin liderlik ettiği 14 kişilik bir çetenin 5 ayrı fabrika yakma eyleminde bulunduğu ve bu sayede sigorta şirketlerinden para aldıkları tespit edildi.

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Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

SİGORTAYA 1. SINIF MAL GÖSTERİP 16 MİLYON TAZMİNAT ALDILAR

Uslu Ayakkabıcılık isimli şirketin 2022 yılında yanması nedeniyle şirket yetkililerinin, Allianz Sigorta'dan 16 milyon lira aldıkları belirlendi. Bir ihbarcı Allianz Sigorta yetkilisini arayarak söz konusu yangının şirket yetkilileri tarafından kasıtlı şekilde çıkarıldığı, amaçlarının sigorta şirketinden para almak olduğunu söyledi.

Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

Durumu araştıran sigorta yetkilileri, şirket yetkililerinin sigorta şirketine birinci sınıf ayakkabıları beyan ettiği ancak ilerleyen süreçlerde dükkânı boşaltarak yanıcı maddelerle dükkânı yaktıklarını belirledi.

Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

ARACI YAKIP PARASINI ALDILAR

Savcılık soruşturması kapsamında ifadesi alınan HDI Sigorta yetkilisi ise çetenin bir aracı yaktığını, içerisinde bijuteri malzemelerinin bulunduğunu, kendilerinden zararlarını karşılamalarını talep ettiğini anlattı.

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