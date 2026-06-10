Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!

A Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada sahneye çıkıyor. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, turnuvadaki gidişat açısından büyük önem taşıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, açılış maçında Türkiye'deki futbolseverler tarafından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.