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Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:20

Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, 24 yıl aradan sonra turnuvada yer alan A Milli Futbol Takımı'nın ilk grup maçı için geri sayım sürüyor. D Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Avustralya ile mücadele edecek olan millilerin maçına ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu. Futbolseverler, kritik karşılaşma için şimdiden büyük bir heyecanla ilk düdüğü bekliyor.İşte Türkiye Avusturya maçına dair detaylar...

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Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!

A Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada sahneye çıkıyor. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, turnuvadaki gidişat açısından büyük önem taşıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, açılış maçında Türkiye'deki futbolseverler tarafından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya–Türkiye karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de oynanacak. A Milli Takım, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından yayınlanacak. Avustralya-Türkiye mücadelesinin de TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

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Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00)

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00)

26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00)

Ay-Yıldızlılar, grup aşamasını ev sahibi ABD karşısında tamamlayacak.

Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

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