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Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:20
Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü!
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, 24 yıl aradan sonra turnuvada yer alan A Milli Futbol Takımı'nın ilk grup maçı için geri sayım sürüyor. D Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Avustralya ile mücadele edecek olan millilerin maçına ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu. Futbolseverler, kritik karşılaşma için şimdiden büyük bir heyecanla ilk düdüğü bekliyor.İşte Türkiye Avusturya maçına dair detaylar...