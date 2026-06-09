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Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:20
Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, tam 24 yıl aradan sonra dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımımızın ilk grup maçı için geri sayım başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşacak olan Bizim Çocuklar'ın mücadelesine dair tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri netleşti. Futbolseverler şimdiden heyecanla ilk düdüğü bekliyor.