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Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:11
Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
A Milli Futbol Takımı'nın heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası serüveni başlıyor. D Grubu'ndaki ilk sınav olan Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının güncel yanıtları ve Bizim Çocuklar'ın turnuvadaki tüm milli maç takvimi netleşti. Kupa heyecanı şimdiden tüm Türkiye'yi sarmış durumda.