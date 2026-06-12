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Haberler Yaşam Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:11

Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası serüveni başlıyor. D Grubu'ndaki ilk sınav olan Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının güncel yanıtları ve Bizim Çocuklar'ın turnuvadaki tüm milli maç takvimi netleşti. Kupa heyecanı şimdiden tüm Türkiye'yi sarmış durumda.

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Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Amerika kıtasının ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda sahne alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk grup müsabakasında Avustralya karşısında galibiyet arayacak. Vancouver kentinde oynanacak bu kritik karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, saat farkından dolayı canlı takip edecek futbolseverler için büyük önem taşıyor. FIFA 2026 milli maç tarihleri ajandalarda işaretlendi.

Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk heyecanı 14 Haziran 2026 Pazar günü yaşanacak. Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa düzenlediği turnuvada, coğrafi konum ve saat farkı nedeniyle mücadele Türkiye saati ile sabah 07.00'de başlayacak.

Erken saatte ekrana kilitlenecek olan Türk taraftarlar, şampiyonaya galibiyetle başlamayı hedefleyen Bizim Çocuklar'a ekran başından destek verecek.

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Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dev turnuvanın Türkiye'deki resmi yayın hakları ve ekran detayları netlik kazandı. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan büyüleyici BC Place Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi müsabaka, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı ve naklen yayınlanacak.

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Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Mücadeleyi Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen dev şampiyonada grup aşamaları 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi üçüncü olan ekipler, adlarını Son 32 Turu'na yazdıracak.

Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ TAKVİMİ

Vincenzo Montella yönetimindeki millilerimiz, turnuvanın grup aşamasında toplamda 3 kritik maça çıkacak. Maçlar ABD ve Kanada'nın farklı şehirlerinde organize edilecek. İşte A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu fikstürü:

14 Haziran 2026 Pazar (TSİ 07.00): Avustralya - Türkiye (BC Place - Vancouver, Kanada)

20 Haziran 2026 Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium - Santa Clara, ABD)

26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium - Los Angeles, ABD)

Avustralya - Türkiye Maçı Yayın Bilgileri | 2026 Dünya Kupası Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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