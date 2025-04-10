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AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
09:20
AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, güçlü rakiplerle hazırlık karşılaşmaları yaparak form tutmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ay-Yıldızlılar bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak. Daha önce dört kez mücadele eden iki ekip, bu beşinci randevuda bir kez daha futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...