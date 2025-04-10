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Haberler Yaşam AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:20

AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, güçlü rakiplerle hazırlık karşılaşmaları yaparak form tutmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ay-Yıldızlılar bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak. Daha önce dört kez mücadele eden iki ekip, bu beşinci randevuda bir kez daha futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası yolunda heyecan dorukta! A Milli Takım, 2026 elemelerine sağlam bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor. Hazırlıklar kapsamında güçlü rakip ABD ile karşılaşacak olan milliler, şimdiye kadar sadece bir kez mağlup edebildikleri rakipleri karşısında önemli bir sınav verecek. Tüm gözler bu kritik mücadelenin ayrıntılarına çevrildi. Peki, ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

AY-YILDIZLI EKİP ABD İLE KARŞI KARŞIYA!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdürmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım bu hazırlık maçlarının ilkinde, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan ABD ile karşılaşacak.

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AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında düzenlenecek ABD - Türkiye maçı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü TSİ 22.40'ta başlayacak.

Müsabaka, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda gerçekleşecek.

AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE İLE ABD BEŞİNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda milliler 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki ekip en son 1 Haziran 2014 tarihinde bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

FIFA dünya sıralamasında 16. basamakta yer alan ABD, 1990'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupaları'ndan sadece birine katılamadı. ABD Milli Takımı, 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da da sahne alacak.

AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

01.06.2014 ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

29.05.2010 ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

19.06.2003 Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)

04.09.1991 Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)