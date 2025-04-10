AY-YILDIZLILAR SAHAYA ÇIKIYOR! FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE İLE ABD BEŞİNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda milliler 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki ekip en son 1 Haziran 2014 tarihinde bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

FIFA dünya sıralamasında 16. basamakta yer alan ABD, 1990'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupaları'ndan sadece birine katılamadı. ABD Milli Takımı, 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da da sahne alacak.