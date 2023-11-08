Haberler
Yaşam
Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
12:17
Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önceki gün Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder yaylasında ziyaret ettiği vatandaşlar SABAH'A konuştu, Erdoğan ile aralarında geçen konuşmaları anlattı. Erdoğan'ın, yaylanın en eski restoranını işleten Yılmaz ailesi ile 24 yıllık dostluğu var. Yılmaz ailesinden İnci Gül Yılmaz, "24 yıldan beri Cumhurbaşkanımız bizim mekana gelir. Rahmetli eşim ona tulum çalar, horon oynardı. Kestane balı ve çorap hediye ederdi, şimdi gelişinde eşimi sordu ancak eşim önceki yıl rahmetli oldu. Eşim Kamil Yılmaz'ı geçen yıl kanserden kaybettik. Cumhurbaşkanımız bu gelişinde öğrenince çok üzüldü. 'Hiç haberim olmadı' dedi. Onunla ayrı bir dostluğu vardı" dedi. Sema Topal isimli vatandaş ise hazırladığı 4'lüğü Erdoğan'a okuduğunu söyledi.