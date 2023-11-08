Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu

DÜNYA LİDERİ

İş yeri sahibinin kızı Cansu Yılmaz ise "Cumhurbaşkanının her gelişinde babamla sohbet ederdi, babam ona tulum çalardı. Ayder'in durumunu ona sorardı, sorunlarımızı dinler ona göre talimatlar verirdi. Babamı geçen yıl kaybettik ve Cumhurbaşkanı onu sordu. 'Haberim olmadı' dedi. Hal hatırımızı sordu, odununuz yeter mi diye sordu.