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Haberler Yaşam Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:17

Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önceki gün Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder yaylasında ziyaret ettiği vatandaşlar SABAH'A konuştu, Erdoğan ile aralarında geçen konuşmaları anlattı. Erdoğan'ın, yaylanın en eski restoranını işleten Yılmaz ailesi ile 24 yıllık dostluğu var. Yılmaz ailesinden İnci Gül Yılmaz, "24 yıldan beri Cumhurbaşkanımız bizim mekana gelir. Rahmetli eşim ona tulum çalar, horon oynardı. Kestane balı ve çorap hediye ederdi, şimdi gelişinde eşimi sordu ancak eşim önceki yıl rahmetli oldu. Eşim Kamil Yılmaz'ı geçen yıl kanserden kaybettik. Cumhurbaşkanımız bu gelişinde öğrenince çok üzüldü. 'Hiç haberim olmadı' dedi. Onunla ayrı bir dostluğu vardı" dedi. Sema Topal isimli vatandaş ise hazırladığı 4'lüğü Erdoğan'a okuduğunu söyledi.

Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda önceki gün incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaylada ziyaret ettiği vatandaşlar ve esnaf SABAH'A konuştu. Erdoğan'ın Ayder'e her gittiğinde ziyaret ettiği Ayder'in en eski işletmelerinden olan kafenin sahibi İnci Gül Yılmaz, yaklaşık 24 yıldır Erdoğan'ın kendilerini ziyaret ettiğini anlattı. İnci Gül Yılmaz, "Cumhurbaşkanı her gelişinde bize uğrar.

Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu

Rahmetli eşim Kamil Yılmaz her gelişinde kendisine tulum çalardı, horon oynardı. Kestane balı ve çorap hediye ederdi. Önceki gelişinde eşim sağdı. Eşimi bir yıl önce kanserden kaybettik. Cumhurbaşkanı bu gelişinde eşimi sordu, rahmetli olduğunu söyledim. Çok üzüldü, onunla ayrı bir dostluğu vardı" dedi.

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Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu

DÜNYA LİDERİ

İş yeri sahibinin kızı Cansu Yılmaz ise "Cumhurbaşkanının her gelişinde babamla sohbet ederdi, babam ona tulum çalardı. Ayder'in durumunu ona sorardı, sorunlarımızı dinler ona göre talimatlar verirdi. Babamı geçen yıl kaybettik ve Cumhurbaşkanı onu sordu. 'Haberim olmadı' dedi. Hal hatırımızı sordu, odununuz yeter mi diye sordu.

Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu

Cumhurbaşkanımız küçük ile küçük, büyük ile büyük gibi davranan tek lider, halkı koruyan, dış ülkelere karşı bizi tek savunan dünya lideri. Onun mekanımıza gelmesi bizi gururlandırdı. Ayder'de yapılan çalışmaları bize sordu, beğenip beğenmediğimizi sordu, yapılan yatırımlardan memnun olduğumuzu söyledik" dedi.

Ayder’de 24 yıllık dostluk! Başkan Erdoğan’ın Ayder’de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar SABAH’A konuştu

ONA 4'LÜK OKUDUM

Sema Topal isimli vatandaş ise, ıhlamur hediye ettiğini ve Erdoğan'a hazırladığı 4'lüğü okuduğunu belirterek, "Hoş geldin sefa geldin, güzel Ayderimize, sağlık sıhhat dilerim, Cumhurbaşkanım size" diye kendine söyledim "dedi.

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