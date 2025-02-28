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Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
13:20
Ramazan ayına sayılı günler kala, Aydın'da yaşayan vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için imsakiye takvimini duyurdu ve Aydın'da sahur ile iftar vakitleri belli oldu. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşıyor. Peki, Aydın iftar vakti saat kaçta? İşte, Aydın İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…