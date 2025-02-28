Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, bu yıl da büyük bir heyecanla karşılanıyor. Aydın'da yaşayan vatandaşlar, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Oruç ibadetini yerine getirecekler için iftar ve imsak saatleri oldukça önemli. İşte, Aydın imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatleri…