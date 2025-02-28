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Haberler Yaşam Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 13:20

Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayına sayılı günler kala, Aydın'da yaşayan vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için imsakiye takvimini duyurdu ve Aydın'da sahur ile iftar vakitleri belli oldu. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşıyor. Peki, Aydın iftar vakti saat kaçta? İşte, Aydın İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, bu yıl da büyük bir heyecanla karşılanıyor. Aydın'da yaşayan vatandaşlar, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Oruç ibadetini yerine getirecekler için iftar ve imsak saatleri oldukça önemli. İşte, Aydın imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatleri…

Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

AYDIN İMSAKİYE 2025: AYDIN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu takvim ile birlikte Aydın ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri de netlik kazandı. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olup, iftar ve sahur saatleri şu şekilde belirlendi:

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Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

AYDIN'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Aydın İftar Vakti: 19:09

Aydın Sahur (İmsak) Vakti: 06:13

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Aydın İftar Vakti: 19:10

Aydın Sahur (İmsak) Vakti: 06:12

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Aydın İftar Vakti: 19:11

Aydın Sahur (İmsak) Vakti: 06:10

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Aydın İftar Vakti: 19:12

Aydın Sahur (İmsak) Vakti: 06:09

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Aydın İftar Vakti: 19:13

Aydın Sahur (İmsak) Vakti: 06:08

AYDIN SAHUR VAKTİ

Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

AYDIN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:24

2 Mart Pazar: 20:25

3 Mart Pazartesi: 20:26

4 Mart Salı: 20:27

5 Mart Çarşamba: 20:28

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Aydın iftar vakti 2025: Aydın İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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