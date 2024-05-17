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Haberler Yaşam Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar
Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:35

Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Aydın'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu yaptılar. Mağdurlar, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Belediyeye ruhsat başvurusu da yapılmayan proje yoluyla piyasanın 20 milyon euro dolandırıldığı iddia ediliyor.

İHA
Aydın’da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, henüz inşaat çalışmaları başlamayan lüks konutları, iddiaya göre birden fazla kişiye satan firma sahibi S.Ü., ortadan kayboldu. Farklı miktarlarda para ödeyerek binlerce liralarını kaptırdığı iddia edilen mağdurlar, avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Aydın’da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi S.Ü., iddiaya göre geçtiğimiz yıl internet siteleri üzerinden verdiği reklamla, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 dönümlük arazinin üzerine, 95 lüks daireden oluşan site yapacağını duyurdu.

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Aydın’da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

İçerisinde yüzme havuzu, kapalı ve açık otopark ile sauna ve fitness salonlarının yer alacağı projeyi görenler, firmanın satış-pazarlama birimini arayarak konut satın almaya başladı.

Aydın’da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Aradan 1 sene geçmesi üzerine henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını gören vatandaşlar, yaptıkları araştırmada firma sahibinin iflas ettiğini ve kendilerinden topladığı parayla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Aydın’da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Firmaya farklı miktarlarda para ödeyerek binlerce lira, euro ve dolarlarını kaptıran mağdurlar, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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