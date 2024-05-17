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Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar
Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
11:35
Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar
Aydın'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu yaptılar. Mağdurlar, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Belediyeye ruhsat başvurusu da yapılmayan proje yoluyla piyasanın 20 milyon euro dolandırıldığı iddia ediliyor.