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’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

'ın ilçesinde meydana gelen olay herkesi korkuttu. Sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 20:21
Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Turanlar Mahallesinde bulunan sulama kanalında meydana gelen toplu üzerine Kaymakam Ayhan Işık'ın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi için sudan numune aldı.

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Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da benzer sorunların yaşandığını söyledi.

Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bölgede balık avlayan Yaşar Ayar da balıkların öldüğünü görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etti.

Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
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Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
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