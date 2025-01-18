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Haberler Yaşam Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler
Giriş Tarihi: 18.01.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 15:09

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler

Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alan vatandaşlar dikkat! Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca hak sahibi yeni maaşlarını öğrendi. Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli maaşı artış oranı %15,75 olarak açıklandı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C 2025 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi…

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler

Emekliler için müjdeli haber geldi. Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zam oranı netleşti. Geçtiğimiz Aralık ayında SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Aralık tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Aralık tarihleri arasında almıştı. Şimdi ise milyonlarca emekli, zamlı maaşlarının hangi tarihlerde hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri...

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığı 14 bin 469 liraya yükselirken, artış yüzde 15,75 oldu.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme takvimi ve günleri hakkında henüz SGK'dan yada Bakanlık'tan resmi açıklama gelmedi.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

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