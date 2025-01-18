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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler
Giriş Tarihi: 18.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
15:09
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler
Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alan vatandaşlar dikkat! Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca hak sahibi yeni maaşlarını öğrendi. Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli maaşı artış oranı %15,75 olarak açıklandı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C 2025 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi…