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Haberler Yaşam Ayın 17-21'i ve 22-26'sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:45

Ayın 17-21'i ve 22-26'sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihlerini açıkladı. Bayram öncesinde milyonlarca emekli 3.000 TL'lik ikramiyeyi hesaplarına almıştı. Şimdi ise, eksik kalan 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi farkı ödemeleri yapılacak. Peki, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025...

Ayın 17-21’i ve 22-26’sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) 1000 TL emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihleri belli oldu. Peki; ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar hangi tarihte bayram ikramiyesi alacak? İşte SGK açıklaması ile 1000 TL emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihleri.

Ayın 17-21’i ve 22-26’sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMELERİ TARİHİ BELLİ OLDU!

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi duyurdu.

İşte, o tarihler:

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Ayın 17-21’i ve 22-26’sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025

Bayram öncesinde milyonlarca emekli 3.000 TL'lik ikramiyeyi hesaplarına almıştı. Şimdi ise, eksik kalan 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi farkı ödemeleri yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin merakla beklediği tarihleri açıkladı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:

Ayın 17-21’i ve 22-26’sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

4/A (SSK) KAPSAMINDA AYLIK ALANLAR İÇİN ÖDEME GÜNÜ

Emekli maaşı ödeme günü 17-21 arasında olanlar 3 Nisan

Emekli maaşı ödeme günü 22-26 arasında olanlar 4 Nisan

Ayın 17-21’i ve 22-26’sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan

Emekli Sandığı (4c) kasamında aylık alanlar 5 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.