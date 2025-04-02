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Ayın 17-21'i ve 22-26'sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
11:45
Ayın 17-21'i ve 22-26'sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihlerini açıkladı. Bayram öncesinde milyonlarca emekli 3.000 TL'lik ikramiyeyi hesaplarına almıştı. Şimdi ise, eksik kalan 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi farkı ödemeleri yapılacak. Peki, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025...