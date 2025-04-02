Ayın 17-21’i ve 22-26’sı arasında emekli maaşı alanlar dikkat! 4A,4B,4C 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) 1000 TL emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihleri belli oldu. Peki; ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar hangi tarihte bayram ikramiyesi alacak? İşte SGK açıklaması ile 1000 TL emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihleri.