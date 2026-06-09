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Haberler Yaşam Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:34

Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 2016 yılında öldürülen eski Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un cinayet dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüpheli gözaltına alındı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen soruşturmanın ardından, Aynur Kanbur kimdir, neden ödlü? sorularına yanıt aranıyor.

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Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

2016 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden eski Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yıllar sonra yeniden incelenen dosya kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüpheli gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Aynur Kanbur'un yaşamı ve cinayete ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi.

Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

AYNUR KANBUR KİMDİR?

Aynur Kanbur, bir dönem Türkiye'de popüler olan Mezdeke dans grubunun üyelerinden biri olarak tanınıyordu. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Kanbur, 2016 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet dosyası uzun yıllar çözülemezken, son gelişmelerle birlikte soruşturma yeniden gündeme geldi.

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Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR TEK TEK AÇILDI

Ateşli silahla vurularak öldürülen 49 yaşındaki Aynur Kanbur'un ölümüne ilişkin soruşturma uzun yıllar boyunca aydınlatılamadı. Faili meçhul olarak kalan dosya, 2026 yılında Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden incelenmeye başlandı. Dosya üzerinde yapılan teknik ve saha çalışmalarında olayla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.

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Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN TESPİT EDİLDİ

Olaydan sonra katil zanlısına ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini ortaya çıkarttı.Yapılan çalışmaların ardından cinayeti gerçekleştiren tetikçinin Bülent G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturma derinleşdi.

Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

AZMETTİREN AKRABA

Olayda tetikçi olduğu belirlenen cinayeteli glili Bülent G.(nin bağlantılarını incelemeye alan polis ekipleri iki önemli isim daha belirledi.

Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı K. ve S.K.'nin kimlikleri tespit edildi. İncelemede Fazlı K. ile S.K.'nın Aynur Kanbur'un akrabası olduğu ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bugün düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, cinayetin nedeni ve olayın arka planına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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