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Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:34
Aynur Kanbur kimdir, neden öldürüldü? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 2016 yılında öldürülen eski Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un cinayet dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüpheli gözaltına alındı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen soruşturmanın ardından, Aynur Kanbur kimdir, neden ödlü? sorularına yanıt aranıyor.