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  • Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

'ı öldürmekten yargılanan sevgili suçlamaları reddetti

Anestezi teknikeri 'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan, hakim karşısına çıktı. Tarhan, Karaman'ın başının ağrıdığını söylemesi üzerine damar yoluyla iki çeşit ilaç enjekte ettiğini ancak ölümüne sebep olduğu belirtilen ilacı kendisinin enjekte etmediğini öne sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme Tarhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelerken olay yerinde keşif yapılmasına da hükmetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 09.12.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 18:17
Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Anestezi teknikeri , 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk celsesi tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Özgür Tarhan, 'ın annesi Feride, babası Adem Karaman, taraf avukatları ve çok sayıda izleyici katıldı. Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in ailesinin avukatlığını yapan Çetin Arslan'ın sanık Tarhan'ın avukatlığını üstlenmesi dikkat çekti.

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Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık Tarhan'ın savunması alındı. Yaklaşık 15 yıldır anestezi uzmanı olarak görev yaptığını belirten Tarhan, bugüne kadar doktorluğuyla alakalı tek bir idari soruşturma geçirmediğini söyledi.

Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Önceki ifadelerinin doğru olduğunu kaydeden Tarhan, "Savcılık iddianamesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmam istenmiştir. Bırakın bir insanın canına kast etmeyi, böyle bir şeyi düşünecek bir insan dahi değilim. Ayşe ile tanışma sürecimde eşimle bir takım sorunlarımız vardı. Bir müddet sonra arkadaşlığımız duygusal bir birlikteliğe dönüştü. Ailesiyle, özellikle annesiyle problemleri vardı. Ayşe'nin üniversite sınavına hazırlanmasında ve İstanbul'da üniversite okumasında maddi ve manevi desteği kendisine sağladım" diye konuştu.

Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Olay gününü anlatan sanık Tarhan şunları söyledi: "Dikmen'de bulunan eve gitmek üzere yola çıktım. Ayşe bana mesaj atmış ancak benim mesajı fark edememem üzerine beni aradı ve migreninin tuttuğunu ilaç getirmem gerektiğini söyledi. Mesajın içeriğine baktığımda Z..., A... ve P... isimli ilaçları talep ettiğini gördüm. Daireye gittiğimde Ayşe salonda uyuyordu. Sese uyandı ve kalktı.

Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Migreninin tuttuğunu söyledi ve 'bana A...' yapar mısın' dedi. Ben de çantamda bulunan iki adet A... ve bulantı ilacı Z... isimli ampulleri damar yolu açarak yaptım. Daha sonra 'damar yolunu çekeyim' dedim. Bana 'başımın ağrısı geçsin ben çekerim' dedi. Sonra birlikte yattık."

Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Saat 03.45 sıralarında bir arkadaşının aradığını, acil bir durumun olduğunu ve kendisini hastaneye çağırdığını kaydeden Tarhan, "Ayşe 'ameliyat erken biterse gelir misin' diye sordu. Ben de 'erken biterse geleceğim' dedim. Sonra çantamı aldım ve hızlıca çıktım. Ayşe de arkamdan kapıyı kilitledi. Ameliyat 5 gibi bitti. Sonra Dikmen'deki eve geri döndüm. Anahtarı takıp çevirince kapı açılmadı. Kapının üstten kilitlediğini anladım. Sonra Ayşe'yi aradım ama açmadı.

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