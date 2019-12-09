Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti

Önceki ifadelerinin doğru olduğunu kaydeden Tarhan, "Savcılık iddianamesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmam istenmiştir. Bırakın bir insanın canına kast etmeyi, böyle bir şeyi düşünecek bir insan dahi değilim. Ayşe ile tanışma sürecimde eşimle bir takım sorunlarımız vardı. Bir müddet sonra arkadaşlığımız duygusal bir birlikteliğe dönüştü. Ailesiyle, özellikle annesiyle problemleri vardı. Ayşe'nin üniversite sınavına hazırlanmasında ve İstanbul'da üniversite okumasında maddi ve manevi desteği kendisine sağladım" diye konuştu.