Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan, hakim karşısına çıktı. Tarhan, Karaman'ın başının ağrıdığını söylemesi üzerine damar yoluyla iki çeşit ilaç enjekte ettiğini ancak ölümüne sebep olduğu belirtilen ilacı kendisinin enjekte etmediğini öne sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme Tarhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelerken olay yerinde keşif yapılmasına da hükmetti.
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