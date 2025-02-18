Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı

Ancak halihazırda X hesabı Türkiye'de erişim engeli getirilmeyen ve hakaretlere varan ifadelerle nefret saçan bazı hesaplar paylaşımlarını sürdürüyor. Bu isimlerden bir tanesi de FETÖ firarisi Önder Aytaç oldu. Azılı Fetullahçı Terör Örgütü militanı Aytaç, sosyal medya hesabı X'ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfürler yağdırıyor.