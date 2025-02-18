Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:11

Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı

Sosyal medyada dezenformasyon yapan Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup çok sayıda X hesabına erişim engeli getirilmişti. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan firari Önder Aytaç'ın ise halen X hesabından paylaşımlar yaparak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırmaya devam ettiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından Erdoğan'a hakaretler yağdıran FETÖ firarisi Aytaç hakkında soruşturma başlattı.

Halit TURAN
Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı

Sosyal medyada dezenformasyon üretip yayan, örgüt propagandası yapan ve psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen 42 hesaba erişim engeli getirilmişti. X'te yayın yapan hesaplar arasında, FETÖ'cüler tarafından yönetilen, "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan" gibi isimler yer aldı.

Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı

Ancak halihazırda X hesabı Türkiye'de erişim engeli getirilmeyen ve hakaretlere varan ifadelerle nefret saçan bazı hesaplar paylaşımlarını sürdürüyor. Bu isimlerden bir tanesi de FETÖ firarisi Önder Aytaç oldu. Azılı Fetullahçı Terör Örgütü militanı Aytaç, sosyal medya hesabı X'ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfürler yağdırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı

2014'TE FİRAR ETTİ

2014 yılında Türkiye'den firar eden Aytaç, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan bir isimdi. Polis Akademisi'nde öğretim üyeliği yapan Aytaç, burada dekan yardımcılığı görevini de yürütmüştü. 2019'da Aytaç'a FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aytaç'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı X paylaşımlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Aytaç hakkında soruşturma başlattı. Aytaç'ın sosyal medya hesabına erişim getirilmesiyle ilgili de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA