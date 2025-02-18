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Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:11
Azılı FETÖ’cü Önder Aytaç nefret saçmaya devam ediyor! Savcılık soruşturma başlattı
Sosyal medyada dezenformasyon yapan Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup çok sayıda X hesabına erişim engeli getirilmişti. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan firari Önder Aytaç'ın ise halen X hesabından paylaşımlar yaparak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırmaya devam ettiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından Erdoğan'a hakaretler yağdıran FETÖ firarisi Aytaç hakkında soruşturma başlattı.