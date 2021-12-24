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Haberler Yaşam Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir? Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 13:30

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir? Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Aziz dizisinde Efnan karakterine Simay Barlas hayat veriyor. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Simay Barlas 1998 İstanbul doğumludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte hayatı, kariyeri, oynadığı dizi ve filmler!

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir? Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Cennetteki güzel gözlü kız anlamına gelen Efnan karakterini Aziz dizisinde Simay Barlas canlandırıyor. Genç oyuncunun hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler ise bu noktada hayranları tarafından yapılıyor. İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılından itibaren Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yapan Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir? Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

AZİZ DİZİSİ EFNAN KİMDİR?

Aziz dizisi karakterleri tanıtımında Efnan karakteri kendisini şu şekilde anlatıyor;

"Efnan benim adım… Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek… Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene… Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı. Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?"

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Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir? Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 5 Mayıs 1998'de İstanbul'da doğmuştur. 5 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılından itibaren Star TV'de yayınlanmaya baslayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane isimli dizide Naz, 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizide Gözde ve 2020 yılından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterlerine hayat vermiştir.

Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı isimli dizide Yağmur ve 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Show TV'de yayınlanan Aziz isimli dizide Efnan karakterini canlandırmıştır.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir? Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
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