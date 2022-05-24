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Haberler Yaşam Baba 14. Yeni ve son bölüm izle! 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle
Giriş Tarihi: 24.05.2022 20:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 20:02

Baba 14. Yeni ve son bölüm izle! 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Baba dizisi 14. Yeni bölüm izle ekranı ile bugün akşam saatleriyle gündeme geliyor. Kadrosunda Haluk Bilginer gibi başarılı oyuncuları barındıran yapımın bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler bu noktada "Baba 14. Yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. Dizide İlhan tarafından tuzağa düşürülen Kadir, Büşra'nın hamlesi ile kurtulacak ve ardından hiç beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle ekranı ve detaylar...

Baba 14. Yeni ve son bölüm izle! 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle

Baba 14. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Dizide bu hafta Saruhanlı ailesi Emin'in dükkanını el birliği ile güzelleştirmeye çalışırken Kadir ve Emin, İlhan'da kalmasını istemedikleri Büşra'yı eve döndürmek için ellerinden geleni yapıyor. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler "Baba 14. Yeni ve son bölüm izle" ekranı üzerinden diziyi izliyor. İşte 24 Mayıs 2022 Baba son bölüm izle seçeneği...

Baba 14. Yeni ve son bölüm izle! 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/baba/2829

Kadir, İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü fark eder. Büşra ise yaptığı hamle ile Kadir'in kurtulmasına yardımcı olur. İlhan ve Kadir büyük bir yüzleşmenin eşiğine gelir. Fakat ikisi de birbirinin durmayacağını anlar.

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Baba 14. Yeni ve son bölüm izle! 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle

İlhan'ın bir sonraki hedefi Kadir'in kendisi değil sevdikleridir. Emin ailesi ise, tüm malları alan Servet yüzünden yeni hayatlarına alışmaya çalışmaktadır. Her şeye rağmen bir arada olan ve geçimleri için çalışmaya başlayan Saruhanlı ailesi, Servet'in daha da öfkelenmesine yol açar.

Baba 14. Yeni ve son bölüm izle! 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle

Sevil'in ise başı derttedir ve yardım için Kadir'i çağırır. İlhan'ın Kadir'e karşı oynayacağı yeni oyunda kozu Emin'ken, Kadir kendini kor alevlerde bulur.

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