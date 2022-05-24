Baba 14. Yeni ve son bölüm izle! 24 Mayıs 2022 Baba 14. Son bölüm Show Tv ile izle

İlhan'ın bir sonraki hedefi Kadir'in kendisi değil sevdikleridir. Emin ailesi ise, tüm malları alan Servet yüzünden yeni hayatlarına alışmaya çalışmaktadır. Her şeye rağmen bir arada olan ve geçimleri için çalışmaya başlayan Saruhanlı ailesi, Servet'in daha da öfkelenmesine yol açar.