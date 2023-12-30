Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…

Halk arasında Kör Kahin olarak da bilinen Vangelia Pandeva Gushterova, 1911 yılında Makedonya'da doğdu. 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Gushterova'nın kehanet yeteneklerine sahip olduğu iddia edildi. 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü kahinin 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci, koronavirüs gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor. Günümüzde dünyanın en ünlü kahinleri arasında yer alan Balkanların Nostradamus'unun kehanetleri tüyler ürpertiyor. Yeni yıl yaklaşırken 2024 yılına ait Baba Vanga kehanetleri de gündeme oturdu. İşte, Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri…