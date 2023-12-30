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Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:22
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
14:22
Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…
Dünyada kör kahin olarak bilinen Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri ortaya çıktı. Balkanların Nostradamus'unun korkutan kehanetleri arasında en dikkat çekeni Rusya lideri Putin'e suikast girişimi oldu. Bunun yanı sıra ekonomik kriz ve kanser gibi ölümcül hastalıklarla ilgili de akılalmaz kehanetler bulunuyor. İşte, Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri…