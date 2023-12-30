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Haberler Yaşam Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 14:22

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…

Dünyada kör kahin olarak bilinen Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri ortaya çıktı. Balkanların Nostradamus'unun korkutan kehanetleri arasında en dikkat çekeni Rusya lideri Putin'e suikast girişimi oldu. Bunun yanı sıra ekonomik kriz ve kanser gibi ölümcül hastalıklarla ilgili de akılalmaz kehanetler bulunuyor. İşte, Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri…

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…

Halk arasında Kör Kahin olarak da bilinen Vangelia Pandeva Gushterova, 1911 yılında Makedonya'da doğdu. 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Gushterova'nın kehanet yeteneklerine sahip olduğu iddia edildi. 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü kahinin 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci, koronavirüs gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor. Günümüzde dünyanın en ünlü kahinleri arasında yer alan Balkanların Nostradamus'unun kehanetleri tüyler ürpertiyor. Yeni yıl yaklaşırken 2024 yılına ait Baba Vanga kehanetleri de gündeme oturdu. İşte, Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri…

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…

BABA VANGA KİMDİR?

Gerçek adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

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Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…

Hayatının çoğunu Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde geçiren bir bitki uzmanıydı.

Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…

Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri duyanları şok etti! 7 korkutan tahmin: Ekonomik krizler, suikast girişimleri, kanser…

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bölümü doğru çıktı.

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