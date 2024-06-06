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Haberler Yaşam Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 13:41

Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç bir itiraf geldi. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası Ahmet, canlı yayında "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" dedi. Ahmet "Kemikleri ne yapmışlar?" sorusuna ise 'Hepsini makinede çekmişler' yanıtı verdi. İşte tüyler ürperten vahşetin hikayesi...

Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te inanılmaz bir olay yaşandı. Kahramanmaraş'ta oturan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!

Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğü için ailesine sığındığını anlattı. Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, bu kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı. Bugünkü canlı yayında ise inanılmaz gelişmeler yaşandı.

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Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!

Güllü'nün eski eşi Murat da canlı yayına katıldı. Güllü'nün akrabası Ahmet ise genç kadının para için birliktelikler yaşadığı iddiasını ortaya attı. Ahmet daha sonra kan donduran bir iddia ortaya attı. Bir adamın öldürülüp kıyma makinesinde çekildiğini anlattı.

Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!

Yayında konuşan Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Aferin sana.

Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!

ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİLER
Halam Güllü, annesi Cennet ve halam Güllü'nün erkek kardeşi olan Durdu amcam Kahramanmaraş'ta yine bir adama musallat oldular demişsin ki Mehmet sen de biliyormuşsun bunu. 7-8 yıl önce oldu bu olay. Adam çok zengindi çok paralarını yediler. Adam da işi uyanınca bunlara taktı, belalı bir adamdı.

Müge Anlı'da kan donduran itiraf! "Babaannem ve halam, birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" | Video

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