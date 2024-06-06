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Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
13:41
Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Müge Anlı’da korkunç itiraf!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç bir itiraf geldi. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası Ahmet, canlı yayında "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" dedi. Ahmet "Kemikleri ne yapmışlar?" sorusuna ise 'Hepsini makinede çekmişler' yanıtı verdi. İşte tüyler ürperten vahşetin hikayesi...