Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Babalar Günü mesajı ve sözleri 2024: Resimli, yazılı, kurumsal, duygusal, komik Babalar Günü mesajları kız ve erkek babasına özel!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 20:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 20:58

Babalar Günü mesajı ve sözleri 2024: Resimli, yazılı, kurumsal, duygusal, komik Babalar Günü mesajları kız ve erkek babasına özel!

Babalar Günü kutlaması bu yıl 16 Haziran 2024 tarihine denk geliyor. Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan bu özel günde hediye notu hazırlamak veya çevresindekileri tebrik etmek isteyenler kısa, uzun, eşe, kayınpedere, resmi, samimi, komik, resimli Babalar Günü mesajları araştırmasına çıktı. Kutlama mesajları ve sevgi sözleri her yıla özel yeniden derleniyor. Siz de sosyal medyadan ve telefon üzerinden aşağıdaki mesajları paylaşabilirsiniz. İşte, anlamlı, duygusal, erkek ve kız babasına özel Babalar Günü mesajı ve sözleri...

Babalar Günü mesajı ve sözleri 2024: Resimli, yazılı, kurumsal, duygusal, komik Babalar Günü mesajları kız ve erkek babasına özel!

Babalar Günü mesajları 2024 resimli seçenekleri ile değerlendiriliyor. Kökeni 1800'lü yıllara dayanan bu özel gün Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd'un annelerin olduğu gibi babalara da özel bir gün olması gerektiği fikrini söylemesiyle ortaya çıkıyor. Kısa, uzun, resmi, komik, eğlenceli, kurumsal ve farklı Babalar Günü kutlama mesajları ve özel hikaye doğrultusunda araştırılıyor. İşte, en güzel Babalar Günü mesajı seçenekleri...

Babalar Günü mesajı ve sözleri 2024: Resimli, yazılı, kurumsal, duygusal, komik Babalar Günü mesajları kız ve erkek babasına özel!

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024

Babalar Günü Mesajı 1: Benim için yaptığın her şey için sana nasıl teşekkür edebilirim? Beni bugün olduğum kişi yaptığın için teşekkür ederim.
Babalar Günü Mesajı 2: Baba, bunu yeterince sık söylemiyorum: Seni seviyorum.
Babalar Günü Mesajı 3: Farklılıklarımız olduğunu biliyorum ama ilişkimiz için çok minnettarım.
Babalar Günü Mesajı 4: Babama, kahramanıma, arkadaşıma: En sevdiğim adamın Babalar Günü kutlu olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Babalar Günü mesajı ve sözleri 2024: Resimli, yazılı, kurumsal, duygusal, komik Babalar Günü mesajları kız ve erkek babasına özel!

Babalar Günü Mesajı 5: Beni bugün olduğum kişi yapan adamsın. Her zaman orada olduğun için teşekkürler.
Babalar Günü Mesajı 6: Senin kızın/oğlun olmaktan çok gurur duyuyorum.
Babalar Günü Mesajı 7: Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu Babalar Günü!
Babalar Günü Mesajı 8: Her zaman arkamı kolladığın için teşekkürler baba. Seni seviyorum.

Babalar Günü mesajı ve sözleri 2024: Resimli, yazılı, kurumsal, duygusal, komik Babalar Günü mesajları kız ve erkek babasına özel!

Babalar Günü Mesajı 9: Bugün ve her gün, babam olduğun için teşekkür ederim.
Babalar Günü Mesajı 10: Bugün ve her gün, ailemiz için yaptığın her şeyi takdir ediyorum. Sana babam demekten gurur duyuyorum.

Babalar Günü mesajı ve sözleri 2024: Resimli, yazılı, kurumsal, duygusal, komik Babalar Günü mesajları kız ve erkek babasına özel!

BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Baba, boyunuz ne kadar büyürse büyüsün örnek alacağınız kişidir.
Hayat bir kılavuzla birlikte gelmez; bir babayla birlikte gelir.
Babalar bir süreliğine ellerimizden tutar, kalplerimizi ise sonsuza kadar tutar.
Hayatımda senin gibi bir rol modelim olduğu için çok şanslıyım.

SON DAKİKA