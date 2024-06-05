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Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:03

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu merak ediliyor. Bu özel günü kaçırmak istemeyen ve hediyelerini şimdiden hazırlamak isteyenler takvimde tarihlerini işaretledi. Haziran ayı içerisinde gerçekleşen kutlama günü gündemdeki yerini aldı. 'Babama ne alabilirim' sorusuna yanıt arayan arama motorlarına yöneldi. İşte, 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi...

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi

Babalar Günü ne zaman 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Kutlamalar için hazırlanmaya başlayanlar hediye önerileri için araştırmalara hız kazandırdı. Annelerin kutlaması ardından babalar için hediye seçiliyor. Peki: Babalar Günü bu hafta sonu mu, Pazar günü mü, nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanan Babalar Günü 2024 yılında 16 Haziran'a denk geliyor.

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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

  • En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat
  • Babalar için konforlu bir ayakkabı
  • Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka
  • Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri
  • Kol düğmesi ve ya kemer
Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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