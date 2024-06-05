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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
08:03
Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi
Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu merak ediliyor. Bu özel günü kaçırmak istemeyen ve hediyelerini şimdiden hazırlamak isteyenler takvimde tarihlerini işaretledi. Haziran ayı içerisinde gerçekleşen kutlama günü gündemdeki yerini aldı. 'Babama ne alabilirim' sorusuna yanıt arayan arama motorlarına yöneldi. İşte, 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi...