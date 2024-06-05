Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi, hediye fikirleri ve tarihçesi

Babalar Günü ne zaman 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Kutlamalar için hazırlanmaya başlayanlar hediye önerileri için araştırmalara hız kazandırdı. Annelerin kutlaması ardından babalar için hediye seçiliyor. Peki: Babalar Günü bu hafta sonu mu, Pazar günü mü, nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...