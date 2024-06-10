Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri

Babalar Günü tarihi 2024 yılı için takip ediliyor. Bu özel günü kaçırmak istemeyenler ajandalarına gerekli notları kaydetti. Annelerin ardından babalar da kutlama için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki; Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? İşte, hediye önerileri...