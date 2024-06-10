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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri
Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
20:19
Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri
Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı merak ediliyor. Babalarını kutlamak isteyen çocuklar hediyelerini şimdiden hazırlarken bugünün anlam ve önemini anlamak için de araştırmalara hız kazandırdı. Ülkelere göre farklılık gösteren kutlama tarihleri sebebiyle Türkiye'de ne zaman kutlandığına dair araştırma yapılıyor. Peki; 2024 Babalar Günü tarihi nedir, hangi gün, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...