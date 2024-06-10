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Haberler Yaşam Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri
Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 20:19

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri

Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı merak ediliyor. Babalarını kutlamak isteyen çocuklar hediyelerini şimdiden hazırlarken bugünün anlam ve önemini anlamak için de araştırmalara hız kazandırdı. Ülkelere göre farklılık gösteren kutlama tarihleri sebebiyle Türkiye'de ne zaman kutlandığına dair araştırma yapılıyor. Peki; 2024 Babalar Günü tarihi nedir, hangi gün, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri

Babalar Günü tarihi 2024 yılı için takip ediliyor. Bu özel günü kaçırmak istemeyenler ajandalarına gerekli notları kaydetti. Annelerin ardından babalar da kutlama için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki; Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? İşte, hediye önerileri...

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ?

Her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanan Babalar Günü 2024 yılında 16 Haziran'a denk geliyor.

Buna göre bu hafta bayramla birlikte kutlama gerçekleştirilecek.

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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

  • En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat
  • Babalar için konforlu bir ayakkabı
  • Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka
  • Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri
  • Kol düğmesi ve ya kemer
Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri

BABALAR GÜNÜ TARİHİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü tarihi ve en güzel hediye önerileri

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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