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Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 08:51
Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!
"Babalar günü ne zaman?" sorusu arama motoru sorgulamalarında ön plana çıktı. Dünya genelinde her yıl kutlanan bu özel gün için geri sayım hızlanmış durumda. Böylece babalara olan sevgi, saygı ve minnet duygularını ifade etmek amacıyla kutlanan Babalar Günü'nün 2026 yılı takvimi dikkat çekti.