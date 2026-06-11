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Giriş Tarihi: 11.06.2026 08:51

Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!

"Babalar günü ne zaman?" sorusu arama motoru sorgulamalarında ön plana çıktı. Dünya genelinde her yıl kutlanan bu özel gün için geri sayım hızlanmış durumda. Böylece babalara olan sevgi, saygı ve minnet duygularını ifade etmek amacıyla kutlanan Babalar Günü'nün 2026 yılı takvimi dikkat çekti.

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Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!

1910 yılından itibaren anlamlı bir tarih olarak öne çıkan Babalar Günü için araştırmalar hız kazandı. Babalarına sevgilerini göstermek ve onlara unutulmaz anlar yaşatmak isteyenler için detaylar gündeme geldi. 2026 Babalar Günü tarihi için gözler Haziran ayının üçüncü haftasına çevrildi.

Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!

2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. 2026 yılında bu özel ve anlamlı Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

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Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Kaliteli bir kol saati

Deri cüzdan veya kemer seti

Şık bir gömlek veya takım elbise

Kişiye özel imzalı dolma kalem

İsme özel not defteri ve ajanda

Akıllı saat veya bileklik

Masaj aleti veya boyun yastığı

Fotoğraf baskılı çerçeve ya da albüm

Özel tarih yazılı tablo (doğum günü, çocukların doğumu vb.)

El yazısıyla yazılmış teşekkür mektubu

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Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanır. 1908 yılında, Batı Virginia eyaletinde bir kilise, bir maden kazasında hayatını kaybeden 362 madenciyi anmak için bir tören düzenledi. Bu olay, babalara adanan ilk resmi anma olarak kabul edilir. Ancak bugünkü anlamda Babalar Günü'nün yaygınlaşması, 1910 yılında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının çabaları sayesinde gerçekleşmiştir.

Sonora Smart Dodd, altı kardeşiyle birlikte tek başına büyüten babasına duyduğu minneti göstermek için Anneler Günü'ne benzer bir gün düzenlenmesini istedi. Bu fikri destek gören Dodd'un önerisiyle ilk Babalar Günü, 19 Haziran 1910'da Washington eyaletinde kutlandı.

Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!

Ancak Babalar Günü'nün ABD genelinde resmileşmesi uzun sürdü. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon B. Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etti. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon tarafından resmi bayram olarak kabul edildi.

Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2026 Babalar Günü Takvimi Belli Oldu!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#BABALAR GÜNÜ

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